Президент СА: Адвокат Добровинский нарушил этические нормы

Игорь Трунов рассказал НСН, каким образом дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского определит правила игры для всей российской адвокатуры.

Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского. Соответствующее распоряжение президента палаты (имеется в распоряжении НСН) направлено заявителям, адвокатам Игорю Трунову и Людмиле Айвар. По их мнению, Добровинский использовал неэтичные слова и выражения, распространив негативную информацию о коллегах в СМИ. Юристы просят привлечь его к дисциплинарной ответственности за нарушения закона «Об адвокатуре» и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в интервью НСН, что такого рода разбирательства прецедентны, они важны для адвокатской деятельности в целом.

«По ним определяются правила игры для всех адвокатов в части профессиональной деятельности. Адвокатура – институт гражданского общества и адвокат, конечно, участвует в социальной и политической жизни. А там правила дискуссии и этики различаются. Например, в части политической жизни Европейский суд говорит о большей терпимости. В частности, он не признаёт нарушением этики такие оскорбления, как «вор», «идиот» и т.д. Но в адвокатской профессиональной деятельности это недопустимо», - отметил собеседник НСН.

Адвокат Александр Добровинский представляет интересы певца Филиппа Киркорова в спорах о нарушении авторских прав при исполнении песен лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и французского поэта, писателя и музыканта Жильбера Синуэ. Трунов и Айвар представляют в этих спорах Маруани и Синуэ. Значимость процесса повышается именно потому, что звёзды мирового шоу-бизнеса доверяют российскому судопроизводству, уверен Игорь Трунов.

«Они верят в справедливость российского суда, апеллируют к нашим судьям в части вынесения объективного решения. Очень важно, чтобы всё было в рамках закона, соблюдалось действующее законодательство, в том числе, этика поведения. Потому, что это транслируется на весь мир и интересно большому числу населения. Необходимо чётко определить: что может себе позволить адвокат и что он не должен и, ни в коем случае, не имеет права себе позволить» - отметил адвокат.

Ещё одним поводом для подачи жалобы в Адвокатскую палату Москвы стало участие Александра Добровинского в оперативно-розыскных мерприятиях. 29 ноября 2016 года Игорь Трунов и Дидье Маруани были задержаны полицией в отделении Сбербанка в центре Москвы. Они пришли туда на встречу с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения. Трунов заявил, что российский певец признал претензии Маруани и согласился выплатить компенсацию. Однако Александр Добровинский это опроверг и обвинил их в вымогательстве. Он также дал показания правоохранительным органам на Трунова и Маруани, что запрещено законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В дальнейшем следователь отказал Киркорову в возбуждении уголовного дела против Маруани и Трунова.