Премьера от LUMEN, струнная секция «Сургановой» и другие сюрпризы «Чартовой Дюжины-2019»

Светлана Сурганова и Тэм Булатов рассказали о том, как готовятся к выступлению на церемонии вручения премии «НАШЕго радио».

Сегодня, 16 февраля, в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга состоится церемония вручения музыкальной премии «НАШЕго радио» «Чартова Дюжина – 2019». На сцену Ледового дворца выйдут Lumen, Louna, Глеб Самойлов и The Matrixx, ДДТ, The Hatters, «Сурганова и оркестр». Перед началом мероприятия Светлана Сурганова успела заглянуть в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Артистка рассказала, что в этом году у нее всё совпало просто идеально: группа отмечает своё 15-летие и находится в отличной форме, а «Чартова Дюжина» впервые проходит в родном городе певицы. Кроме того, Светлана номинирована на премию в категории «Солистка».

«Настроение у нас очень бодрое, хорошее, рабочее. Наш коллектив сейчас находится в состоянии тура. У нас длинный тур, 2018-2019 год. Есть новшество: теперь у нас на сцене присутствуют не только непосредственно участники коллектива «Сурганова и оркестр», но и струнная секция, 8 человек. Она играет чудесные струнные аранжировки. Так что, мы готовы к выступлению на «Чартовой Дюжине», которая, наконец-то, проходит в родном для меня Питере. Этому обстоятельству я особенно рада и испытываю по этому поводу особое воодушевление», - призналась артистка.

А Тэм Булатов из группы LUMEN, номинированный на премию в категории «солист года», подвел итоги собственного голосования. Некоторое время назад команда предложила своим поклонникам выбрать три песни, которые группы сыграет в Ледовом Дворце. Победили «Сид и Нэнси», «Гореть» и «Государство». Артист добавил, что четвёртым в сете его группы станет абсолютно новый трек. Подробности – только на НСН.

«Мы прямо сейчас записываем новые песни. Сочинили мы их достаточно много и, причем, уже давно. Просто весь прошлый год посвящен нашим юбилейным событиям и было достаточно много времени, чтобы сочинять пени. Сейчас их накопилось на альбом и мы решили постепенно показывать нашим слушателям, в каком направлении собираемся двигаться. И именно на «Чартовой Дюжине» мы сыграем первую песню из будущего релиза», - пообещал артист.

Еще раз напоминаем: церемония вручения музыкальной премии «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина-2019» пройдет сегодня, 16 февраля в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга. Начало – ровно в 19:00.