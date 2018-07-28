Последний отборочный концерт конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» завершился в Петербурге

Семь музыкантов из Северо-Западного федерального округа вышли в полуфинал конкурса и получили шанс выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018».

В Санкт-Петербурге завершился последний отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» для артистов из Северо-Западного федерального округа. Именно здесь стали известны имена ещё семерых артистов, которые вышли в полуфинал и получили шанс выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018».



Отметим, отборочный концерт прошёл в 28 июля в петербургском клубе «Aurora Concert Hall». Вместе с музыкантами на сцену вышли члены жюри группа «Северный Флот». Кроме них, молодые таланты оценивали ведущий радиостанции «Наше Радио» в Санкт-Петербурге Алексей Петровский, бас-гитарист и основатель [AMATORY] Денис Животовский, а также музыкант и фронтмен коллектива Pravada Юрий Заслонов.

В полуфинал конкурса прошли: группа «Кукольный театр», группа «Почтовая служба Бангкока», Назар Рад, Марс Ковалевский, группа Band 56/4, Никита Рогозин и Михаил Тимофеев.

Добавим, всего на конкурс пришло 2267 музыкальных заявок. При этом из Северо-Западного федерального округа поступило 346 аудио- и видеороликов. 255 из них допустили до участия в конкурсе, а 26 из них получили шанс представить своё творчество на отборочном концерте.

Напомним, отборочные концерты прошли в восьми административных центрах федеральных округов – Новосибирске, Хабаровске, Екатеринбурге, Москве, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Всего в полуфинал вышли 50 исполнителей и музыкальных групп. По итогам выступления На специальной сцене «НАШЕСТВИЯ» «Высоцкий» будут выбраны 10 финалистов, которые получат уникальные возможности для творческого роста: запись песни в одной из лучших московских звукозаписывающих студий «Vintage Records» под руководством уважаемых музыкантов и наставников осенью 2018 в Москве; ротацию песни в федеральном эфире «НАШЕго Радио»; участие в гала-концерте «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» осенью в Москве.