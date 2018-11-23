«После 11» похулиганят на московском концерте

ФОТО: Официальное сообщество группы "После 11" в соцсети "ВКонтакте"

Услышать группу вживую можно будет сегодня в клубе «Down House Bar».

Группа «После 11» готовится к московскому концерту. Лидер команды Юрий Постарнаков, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», пообещал слушателям новинки и сюрпризы. Подробности только на НСН.

«На концерте прозвучат песни, которые пока не изданы, которыми мы занимаемся. Как народные, так и авторские. Конечно же, мы отпразднуем выпуск сингла «Морская» и песня прозвучит уже в новом прочтении. А в конце выступления мы похулиганим и сыграем все то, чего от нас ждут наши поклонники. А сюрпризы – на то они и сюрпризы, чтобы оставаться неожиданными и интересными. Ждем всех на концерте», - подчеркнул артист.

Концерт группы «После 11» пройдет в «Down House Bar» на Китай-городе в уже сегодня, 23 ноября.