Полсотни лучших молодых музыкантов со всей России выступят на «НАШЕСТВИИ-2018»

Отборочный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» завершился концертом в Петербурге.

В Санкт-Петербурге завершился последний Отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». По его итогам определился список 50 полуфиналистов, которые выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018».



Напомним, музыканты от 18 до 35 лет, желающие принять участие в конкурсе, присылали свои заявки на сайт vfest.ru c 25 июня по 20 июля. В общей сложности поступило 2267 заявок с аудио- и видеороликами. К конкурсу было допущено 1 749 музыкальных работ.

Отборочные концерты в течение недели проходили во всех федеральных округах России. Музыканты представили своё творчество на суд жюри в Новосибирске, Хабаровске, Москве, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Первый концерт для молодых авторов-исполнителей из Сибирского федерального округа прошёл 21 июля в Новосибирске. Музыканты из СФО прислали в общей сложности 217 заявок, 169 из которых были допущены на конкурс. Жюри отобрали 19 исполнителей, которые выступили в новосибирском концертном зале «Подземка». Члены жюри, группа «Ундервуд» вышли на сцену вместе с участниками. А по итогам отобрали шесть исполнителей, которые прошли в полуфинал.

23 июля концерт прошёл в Хабаровске. Артисты из Дальневосточного федерального округа прислали всего 39 заявок, 28 из которых прошли на конкурс. На отборочном концерте в хабаровском Crossroadbar выступили 15 музыкантов. Четверо из них прошли в полуфинал.

В этот же день отбор прошли авторы-исполнители из Центрального федерального округа. Регион стал рекордсменом по количеству присланных заявок – 829. Из 642-ух допущенных на конкурс, жюри выбрали 31 музыканта, которые выступили в московском Театре на Таганке. Вместе с ними на сцену вышли Сергей Галанин и Гоша Куценко. Девять человек прошли в следующий этап конкурса.

24 июля, в Центре Культуры «Урал» в Екатеринбурге выступили 29 музыкантов от Уральского федерального округа. Всего на артисты из УФО прислали 231 заявку, а 184 были допущены к участию в конкурсе. Хэдлайнерами концерта в Екатеринбурге стали Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ». В полуфинал конкурса вышли семеро исполнителей.

Из Северо-Кавказского федерального округа на конкурс поступило 50 заявок, а 33 из них допустили к участию. Концерт прошёл 25 июля в пятигорском Концертном Зале «Камертон». В отборе приняли участие 20 музыкантов, а Иван Демьян и группа «7Б» поддержали их своим выступлением. В полуфинал конкурса вышли шесть артистов.

26 июля отборочный концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» прошёл в Ростове-на-Дону. Музыканты из Южного федерального округа представили на конкурс 179 заявок, 134 допустили к участию. Члены жюри отобрали на концерт 19 музыкантов, которые представили своё творчество профессиональным судьям и публике в ARENA DON. Хэдлайнером мероприятия стала группа «7Б». По итогам отбора в полуфинал конкурса вышли шесть исполнителей.

Накануне, 27 июля, отбор прошёл среди музыкантов из Приволжского федерального округа. Всего артисты прислали 376 заявок, 299 из них прошли на конкурс. На концерте на сцене нижегородского Культурного Центра «Рекорд» выступили 29 авторов исполнителей, а также член жюри певец Ромарио. В полуфинал конкурса прошли шесть человек.

Последний отборочный концерт завершился сегодня, 28 июля в Санкт-Петербурге в клубе «Aurora Concert Hall». Артисты из Северо-западного федерального округа прислали 346 заявок.Из 255, прошедших на конкурс, жюри выбрало 26 человек, которые выступили на концерте. Вместе с ними выступила группа «Северный флот». По его итогам семь артистов прошли в полуфинал.

Отметим, по итогам отборочных концертов составлен список из 50 музыкантов, которые прошли в полуфинал «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» и выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2018». В финал пройдут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».

Напомним, конкурс проводит Благотворительный Фонд под управлением Никиты Высоцкого при поддержке радиостанции «НАШЕ Радио». Сам Высоцкий, являющийся председателем жюри конкурса, ранее рассказал, откуда взялась идея подобного мероприятия.

«Владимир Владимирович Путин посетил музей Высоцкого 24 января 2018 года, накануне юбилея отца. Мы долго общались с президентом, показывали ему экспозицию, и в разговоре вдруг возникла такая идея. Когда-то Высоцкий на волне магнитофонной революции стал популярен и известен. Первую песню он написал в 23 года. Вот президент и предложил нам подумать и сделать что-либо для молодых авторов-исполнителей. И мы решили сделать конкурс для молодых авторов, которые пишут на русском языке. Конкурс без каких-либо ограничений. Именно эту идею озвучил президент. Она носилась в воздухе, но именно такого фестиваля - вне жанров, вне форматов, вне любых ограничений в творчестве - до сих пор не было. На мой взгляд, конкурс "Высоцкий. Фест" необходим именно авторам, людям, которые ищут себя в этом творчестве и нуждаются в коммуникации со страной», - заявил Высоцкий в на пресс-конференции НСН.

«ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» пропагандирует отсутствие рамок, границ и акцента на каких-либо музыкальных форматах. По словам Высоцкого, идея такого конкурса «носилась в воздухе». Председатель жюри также подчеркнул, что «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» будет полезен авторам-исполнителям, которые ищут себя в творчестве и нуждаются в коммуникации со страной