Покровский рассказал, как строил «Дом из белых простыней»

Группа «Ногу свело» презентовала новый клип. Часть декораций для видео придумали и соорудили сами музыканты.

Группа «Ногу свело» накануне представила свой новый клип на песню «Материки моей планеты». Макс Покровский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио». О том, как проходили съёмки этой видеоработы, читайте только на НСН.

«Мы сняли видео на песню «Материки моей планеты» летом 2017 года на Файр-Айленд (это часть Лонг-Айленд). Подготовка к съемкам проходила очень забавно. Я решил построить мини-палатку, которая олицетворяет «дом из белых простыней» (это первые слова в тексте песни). Пошел в хозяйственный магазин, где мне мексиканский товарищ отпилил несколько гнущихся белых трубок, кроме того, в соседнем магазине я купил какие-то белые занавески, и получился домик. Мы хотели, чтобы все это было очень красиво: море, небо, песок, дюны», - пояснил артист.

Кстати, пластинка группы «Ногу свело», которая так же называется «Материки моей планеты» представлена в номинации «Альбом» премии «Чартова Дюжина». Проголосовать за любимых артистов вы можете на официальном сайте премии chartova2018.nashe.ru. А так же в социальной сети «Одноклассники». Имена победителей мы узнаем 15 февраля в Ледовом Дворце ВТБ. Билеты уже в продаже на сайте kassir.ru.