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Музыка

Покровский: Приятно, что «НАШЕ Радио» восприимчиво к сумасшедшим

11 Августа 2018 в 17:30
Покровский: Приятно, что «НАШЕ Радио» восприимчиво к сумасшедшим

Лидер группы «Ногу свело!» в эфире НСН поблагодарил радиостанцию, отмечающую 20-летие на Красной площади концертом «НАШИ в городе».

«НАШЕ Радио» отмечает свой 20-летний юбилей грандиозным концертом «НАШИ в городе» в самом сердце столице на Красной площади. За два десятка лет слушатели радиостанции не только полюбили легендарных артистов, без которых нельзя представить сегодняшнюю отечественную рок-музыку, но и узнали о множестве новых исполнителей, рисующих картину завтрашней музыкальной индустрии. Именно поэтому для тысяч москвичей и гостей столице на Васильевском спуске сегодня, в субботу, 11 августа выступают «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф.  Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа» и «Ногу свело!».

Лидер группы «Ногу свело!», которая радует своих фанатов уже более двух десятков лет, рассказал спецкору НСН, что для них концерт «НАШИ в городе» стал приятной неожиданностью (слушайте аудио).

«Мы настолько поражены приятной неожиданностью, с какой это все происходит. Мы безумно рады тому, как прошло для нас и для всех "НАШЕСТВИЕ". Совершенно неожиданно организовался этот концерт, который является продолжением летней истории», — сказал Макс Покровский.

По словам Покровского, особенно приятно то, что «НАШЕ Радио» восприимчиво к творчеству «сумасшедших», которых в последнее время становится все больше и больше.

LOUNA пожелала «НАШЕму Радио» больше дерзкой музыки
«У меня в последнее время возникло ощущение того, что в России, и в Москве в частности, что-то зреет. Зреет очень хорошее, потому что культурная среда стала восприимчива к действиям сумасшедших. Тех сумасшедших, которыми в свое время начали быть мы и остаемся ими. Появляется какое-то количество сумасшедших и талантливых именно творческих людей, которым плевать на рамки, на формат. Мне очень приятно, что «НАШЕ Радио» стало к этому восприимчиво. Эта неустоявшаяся среда, зыбкая с одной стороны, с другой стороны подвижная, заставляет меня радоваться, дышать, я хочу творить и это, конечно, безумно приятно. Я много лет говорил о застое, о том, что все идет однообразно. Сейчас я не знаю, прав я или нет. Я говорю от чистого сердца, что у меня возникает ощущение движухи», — рассказал музыкант спецкору НСН.

Покровский отметил, что для него главным приключением лета стало ни «НАШЕСТВИЕ» и ни «НАШИ в городе», а новый совместный с «НАШИм Радио» проект «Лето в нашем гетто». Подробнее о нем он ранее рассказал программе «За сценой».

Напомним, концерт «НАШИ в городе» проходит на Васильевском спуске до 22:00. Вход бесплатный! Для переживших «НАШЕСТВИЕ» организована специальная фан-зона. Пригласительные на сайте www.nashe.ru
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