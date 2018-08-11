Покровский: Приятно, что «НАШЕ Радио» восприимчиво к сумасшедшим

Лидер группы «Ногу свело!» в эфире НСН поблагодарил радиостанцию, отмечающую 20-летие на Красной площади концертом «НАШИ в городе».

«НАШЕ Радио» отмечает свой 20-летний юбилей грандиозным концертом «НАШИ в городе» в самом сердце столице на Красной площади. За два десятка лет слушатели радиостанции не только полюбили легендарных артистов, без которых нельзя представить сегодняшнюю отечественную рок-музыку, но и узнали о множестве новых исполнителей, рисующих картину завтрашней музыкальной индустрии. Именно поэтому для тысяч москвичей и гостей столице на Васильевском спуске сегодня, в субботу, 11 августа выступают «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа» и «Ногу свело!».

Лидер группы «Ногу свело!», которая радует своих фанатов уже более двух десятков лет, рассказал спецкору НСН, что для них концерт «НАШИ в городе» стал приятной неожиданностью (слушайте аудио).

«Мы настолько поражены приятной неожиданностью, с какой это все происходит. Мы безумно рады тому, как прошло для нас и для всех "НАШЕСТВИЕ". Совершенно неожиданно организовался этот концерт, который является продолжением летней истории», — сказал Макс Покровский.

По словам Покровского, особенно приятно то, что «НАШЕ Радио» восприимчиво к творчеству «сумасшедших», которых в последнее время становится все больше и больше.

LOUNA пожелала «НАШЕму Радио» больше дерзкой музыки