Покровский: После концертов «Ногу свело!» я кусаю домашних

Фото: rockweek.ru

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» выступил лидер группы «Ногу свело!».

На Главную сцену «НАШЕСТВИЯ-2018» в заключительный день фестиваля вышла группа «Ногу свело!». После выступления лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский ответил на вопросы журналистов и поделился впечатлениями от выступлениями.



«На песне “Наши юные смешные голоса” я отдал себе отчет, что синхронное движение рук вправо и влево было реально до горизонта. Я не преувеличиваю! Мне не хватает в нашей карьере выступлений для такой большой аудитории. В этом году «Ногу свело!» будет праздновать свой юбилей [З0 лет]. Разумеется, для такой большой аудитории мы выступали не один раз и не один десяток раз. Но, я думаю, что сотни, может быть, не набралось», - отметил он.

Музыкант признался, что на сцене и дома с семьей ведет себя по-разному. «Дома я очень занудный. Но все зависит от времени суток. Когда вечер, сумерки, очень тяжело приходится домочадцам. Начинает “размордовывать” меня и нашу собаку Хьюмана. Мы начинаем искать со всеми тактильного контакта, бегать, щипать всех, кусать», - сказал Покровский.

Ранее вокалист коллектива Zdob Si Zdub Роман Ягупов рассказал как «допрыгался» на сцене.

Напомним, фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в этом году проводится в 19-ый раз. На трех сценах на поле Большого Завидова с 3 по 5 августа выступают более 150 музыкантов. Специально для участников музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в этом году открылась сцена «Высоцкий». Выступить на одной площадке с популярными музыкантами смогли участники, которые прошли в полуфинал конкурса. Из 51 коллектива на «НАШЕСТВИИ-2018» жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» выберет 10 финалистов, которые выступят на гала-концерте в Москве.