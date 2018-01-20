Подгородецкий отметит 23 февраля концертом

Выступление пройдет в джаз-клубе «Академический».

Петр Подгородецкий 23 февраля выступит в джаз-клубе Академический. А у тех поклонников, которые в этот день не смогут прийти на концерт, всё равно будет возможность его увидеть. Петр Подгородецкий заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о его предстоящем выступлении читайте только на НСН.

«Помимо того, что можно заказать билеты, у тех, у кого нет такой возможности, скажем, у тех, кто не живет в городе Москва, джаз-клуб «Академический» транслирует свои концерты в интернете. В принципе, можно зайти к ним на сайт, все узнать, и посмотреть живой концерт, находясь в любой точке нашей Родины и не только», - пояснил музыкант.

Сейчас Петр Подгородецкий готовит к выпуску новый материал. Среди уже записанных песен – три романса. А вот в каком формате, на каких носителях и когда выйдет этот альбом – не знает пока и сам музыкант.