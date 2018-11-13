Победителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» определят 12 судей

Возглавит команду членов жюри конкурса руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

Гала-концерт, завершающий конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», состоится 26 ноября в Театре на Таганке. В состав профессиональных судей войдут 12 членов жюри, среди которых будут ведущие российские продюсеры, музыкальные критики, программные директора музыкальных радиостанций, журналисты, поэты и музыканты. Возглавит судейскую команду руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

Напомним, что концерт будет разделён на два блока. В первый войдут сольные выступления конкурсантов. Артисты исполнят по две песни, причём вторую композицию сыграют совместно с наставниками. Во втором блоке зрителей ждёт выступление хэдлайнеров конкурса.

Добавим, что по итогам конкурса будет определено три победителя. Их ожидает помощь в продвижении, а также ротация треков на «НАШЕм Радио». Помимо этого на гала-концерте озвучат имена финалистов, которые получат два приза зрительских симпатий — по версии пользователей соцсети «ВКонтакте», а также фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Голосование за артистов в сети продолжится вплоть до гала-концерта в официальной группе конкурса.