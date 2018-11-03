«Пикник» сыграли с поклонниками в пантомиму

Команда предложила всем желающим принять участие в конкурсе, в ходе которого нужно было отгадать название новой концертной программы группы.

Группа «Пикник» сегодня, 3 ноября, представит в московском «Крокус Сити Холле» свою новую программу «Левитация». Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказали о конкурсе, который они проводили среди поклонников в преддверии концерта. Слушателям нужно было угадать название новой программы. Подробности читайте только на НСН.

«Мы давали несколько названий, которые показывал наш артист пантомимы. Зрители угадали. Мы не знаем, как люди по его, скажем так, ломанным жестам смогли что-то понять. Мы сами не смогли ничего расшифровать», - отметил Эдмунд Шклярский.

«Думали, он просто пьяный. А он, оказывается, что-то показывал», - пошутил Марат Корчемный.

«В результате угадали слово «левитация»,- резюмировал Эдмунд Шклярский.

Презентация новой концертной программы «Левитация» пройдет 3 ноября в «Крокус Сити Холле», а в Санкт-Петербурге группу Пикник можно будет увидеть 7 ноября в БКЗ «Октябрьский».