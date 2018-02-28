«Пикник» отметит 8 марта концертом. Традиционным

Непосредственно в Международный женский день команду можно будет услышать в Петербурге, а два дня спустя – в Москве.

Группа «Пикник» готовит особенный подарок на 8 марта. В этот день коллектив выступит в Санкт-Петербурге, а Москве музыканты представят праздничный весенний концерт 10 марта. Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих выступлениях читайте только на НСН.

«8 марта – это важное событие. И при нем полагается концерт. Иногда он проходил 7 марта, когда тоже было весеннее настроение, но предпраздничное, а тут – прямо в яблочко. Концерт прямо 8 марта», - отметил Эдмунд Шклярский.

Марат Корчемный добавил к сказанному напарником:

«Да, мы называем этот концерт традиционным, он традиционный во всех смыслах этого слова. Первый такой концерт прошел еще в 1997 году. Так что прошел уже 21 традиционный год».

Кстати, перед праздничным концертом все поклонники группы «Пикник» имеют возможность получить подарок, приняв участие в конкурсе, объявленном группой. Артисты предлагают нарисовать эскиз костюма для одного из персонажей их песен и опубликовать его в соцсетях с хештегом #ЖгиКровьБудьСкор. Итоги конкурса подведем 6 марта. Автор лучшей работы получит подарок (принт картины Эдмунда Шклярского с автографом), два билета на концерт и фото на память.