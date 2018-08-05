Песни Высоцкого Zdob Si Zdub исполняют на молдавском

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Вокалист группы Роман Ягупов в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» рассказал о своих любимых композициях Владимира Высоцкого.

Группа Zdob Si Zdub с удовольствием исполняет песни Владимира Высоцкого и одну из композиций перевела на молдавский язык, рассказал в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» вокалист коллектива Роман Ягупов.



«Мы исполняли Высоцкого. Мне нравятся практически все его песни. Он очень целостный поэт и музыкант. Он не фальшивит ни в одной песне и поет очень по-настоящему. Я не слушал всю антологию Высоцкого, но я люблю его песню “Моя цыганская”. Я ее записал и даже на молдавском языке. Когда я услышал, как он спел на французском эту песню, я подумал, почему не могу спеть ее на молдавском?», - поделился молдавский певец.

Творчество Владимира Высоцкого вокалист группы назвал примером для всех музыкантов. «В творческом плане человек должен быть всегда открытым, всегда в поиске и с интересом жить, как Владимир Семенович Высоцкий. Он нырял в воду, шел в горы, с бывшими солдатами общался. Он искал общения с людьми, которые были на грани и пережили сложные моменты в жизни. Человек, когда не прожил экстремальные ситуации в жизни, не знает себя», - считает Роман Ягупов.

Ранее в пресс-центре НСН участник Zdob Si Zdub рассказал, почему больше не выступает на сцене босиком.

Напомним, в рамках фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018», который проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове, работает третья сцена «Высоцкий». Здесь выступают полуфиналисты музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. Фест». Как ранее заявил председатель жюри конкурса, актер театра и кино Никита Высоцкий, атмосфера фестиваля должна помочь конкурсантам наладить контакт со зрителем, раскрыть свой потенциал.