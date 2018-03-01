Песни Крупнова зазвучат по-новому

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Уже стартовал предзаказ пластинок антологии легендарного музыканта. Кроме того – не за горами трибьют-проект, который готовят его коллеги.

Накануне, 27 февраля, в День Памяти Анатолия Крупнова на цифровых площадках стартовал предзаказ на первые три пластинки из будущей антологии. Планируется выпуск всех альбомов созданных музыкантом в новом звучании. Материал был восстановлен и пересведён с использованием новейших технологий. Сына Анатолия – Владимир Крупнов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, насколько новая работа оправдала его ожидания, читайте только на НСН.

«Мы полностью довольны тем, как все получилось. Это стало возможным, в частности, благодаря работе профессиональной команды, которая трудилась над этим проектом. И по поводу соответствия оригинальной версии, хочу отметить, что пересведённый материал звучит гораздо более объемно. Это, однозначно, оценят любители музыки высокого качества. Советую обязательно обратить внимание на звучание баса. Отец был бы очень доволен»», - отметил Владимир Крупнов.

Помимо антологии Крупнова, готовится к выходу трибьют-проект. Свои версии песен уже записали группы «АлисА», «Чайф», «25/17», «Калинов мост» и многие другие. Кроме того, 27 февраля начал свою работу памятный сайт, посвященный Анатолию Крупнову. Сын артиста Пётр рассказал, какие материалы там смогут найти поклонники музыканта.

«На сайте будут материалы из семейного архива, фотографии, видеозаписи, воспоминания членов семьи и близких отцу людей. Более того, здесь есть календарь знаковых для отца дат. Он начинается с 25 марта 1965 года», - отметил он.

Остается добавить, что официальный релиз первых трех пластинок антологии Анатолия Крупнова намечен на апрель этого года.