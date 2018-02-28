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Музыка

«П-филмы» готовят новый альбом

28 Февраля 2018 в 07:30
«П-филмы» готовят новый альбом

Однако, по словам музыкантов, релиз стоит ждать не раньше следующего года. 

Группа «П-филмы» работает над новым альбомом. Как рассказал лидер коллектива Володя Котляров, новые песни коллектив готовится представить слушателям уже этим летом. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинках коллектива читайте только на НСН.

«Вообще, у нас в планах – с весны начать работу над новым материалом, и отдельный сингл мы хотели бы выпустить уже летом. Есть некоторые песни, которые уже готовы. Это те песни, которые не вошли в альбом, который мы уже выпустили, но были для него записаны. Сейчас они лежат на полке. Но, тем не менее, они уже записаны. Когда-то мы посчитали, что для этих песен время еще не пришло», - пояснил Володя Котлеров.

Новый альбом группы «П-фильмы» будет готов не раньше 2019 года. 

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