Озвучено имя серебряного призёра конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Финалисты получили «Пылающую ноту» и специальные призы для творческого развития.

Второе место в конкурсе молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» заняла группа «Лейла». Об этом сообщает спецкор НСН из Театра на Таганке, где проходит церемония награждения финалистов.

Награду музыкантам вручил сопредседатель жюри, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв. Помимо статуэтки «Пылающая нота» призёры получили ротацию песни в эфире «НАШЕго Радио», а также другие возможности для продвижения своего проекта.

Напомним, что трансляция гала-концерта ведётся в официальном сообществе «ВКонтакте», а также на сайте vfest.ru. Победителей определяют не только члены профессионального жюри, но и зрители — каждый посетитель гала-концерта на входе в зал получил пульт для голосования. Помимо тройки финалистов призы получили ещё два участника — по версии пользователей «ВКонтакте» и фестиваля «Нашествие».