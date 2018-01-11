Отар Кушанашвили выбирает «Альбом года»

Эксперт жюри «Чартовой Дюжины» 2018 рассказал, кому отдаёт предпочтение во время оценки альбомов музыкантов.

Эксперт жюри «Чартовой Дюжины» 2018, эпатажный журналист Отар Кушанашвили обозначил свои предпочтения в одной из номинаций премии – «Альбом года».

«25/17» - потому что молоды, а я за младых да ранних горой. Мысли изложены коряво, но, во-первых, не всем же быть отариками, излагающими складно, во-вторых, огня много, а это первостепеннее. Как всегда на высоте «Чайф», мое персональное лекарство (антидот) от Содома и Гоморры. Вот за молодых и «Чайф» я и голосую» - прокомментировал свой выбор журналист.

В ходе голосования Кушанашвили отметил, что творчество Валерия Кипелова не подходит ему «по ритму», высоко оценил музыку Максима Леонидова и назвал Светлану Сурганову «чёткой и, когда надо, агрессивной». Конечно, не обошлось без упоминания особенно дорогого сердцу журналиста исполнителя:

«Но, вообще-то, я всегда за РЕВЯКИНА, побившего даже БИ-2 пронзительно» - завершил свою анкету голосования Отар Кушанашвили.

Экспертное голосование стартовало 1 декабря, в каждой из восьми номинаций («Альбом», «Дуэт», «Солист», «Солистка», «Концерт», «Группа», «Взлом», «Клип») были представлены списки исполнителей, за которых эксперты отдали свой голос. Также им была предоставлена возможность предложить свой вариант самого достойного музыканта для каждой номинации.

А уже 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый дворец» состоится главное музыкальное событие зимы - XI ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина». В этот раз организаторы заявили совершенно новый формат мероприятия: масштабное шоу пройдет под лозунгом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ и покажет ретроспективу развития отечественного рок-движения.

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