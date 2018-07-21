Определены первые конкурсанты «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» по Дальнему Востоку



Участники дадут концерт в рамках отборочного тура в Хабаровске 23 июля.



Стали известны имена первых участников отборочного концерта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Хабаровске от Дальневосточного федерального округа. Жюри оценило их творчество и пригласило в отборочный тур.



Отметим, всего на сайт конкурса прислали более двух тысяч заявок. Приглашения от жюри получили 15 музыкантов.

В список тех, кто уже получил приглашение и выступит в рамках Отборочного этапа конкурса в Хабаровске 23 июля, вошли Игорь Волков, Юрий Хоменко, Анатолий Иванов, Александр Красненков, Анна Корнилова, Игорь Козлов, Роман Кулаков, Денис Ким, Игорь Антоненко, Александр Максимов, Алексей Аварясов, Виолетта Игнатова и Александр Зубков, Андрей Лосецкий, Андрей Чурилин, а также Сергей Герасимович.

Список приглашенных на концерт в Хабаровск может пополниться до конца дня, 22 июля.

Отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» пройдёт 23 июля в хабаровском Crossroadbar (г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28, к.2). Молодых и амбициозных авторов-исполнителей со всего Дальневосточного федерального округа поддержит группа «The Starkillers». Начало в 12.00, вход на мероприятие – свободный.

Напомним, конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проводится среди молодых авторов-исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы намеренно отказались от жанровых рамок соревнования, чтобы показать, насколько многообразен мир музыки. После отборочного тура, в который прошли 160 участников от восьми федеральных округов, останется 50 сильнейших, которых ждёт выступление на сцене «Высоцкий» на фестивале «НАШЕСТВИЕ». В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».