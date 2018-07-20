Определены первые конкурсанты «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» от Сибири

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Участники дадут концерт в рамках отборочного тура в Новосибирске 21 июля.

Жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» назвало имена первых участников конкурса от Сибирского федерального округа, которые прошли предварительный отбор и получили именные приглашения в отборочный тур. Со всей России организаторы получили более 2 тысяч заявок на участие в конкурсе, из Сибири поступило 212 заявок, к предварительному отбору было допущено 152 участника, именные приглашения от жюри принять участие в Отборочном концерте получат около 20 сибиряков.

В список тех, кто уже получил приглашение и выступит в рамках Отборочного этапа конкурса в Новосибирске 21 июля, вошли Александр Петенев, Владимир Лойчиц, Елена Кошкарова, Сергей Селецкий, Константин Филиппов, Валентина Каркозова, Андрей Роговой, Виталий Пидченко, Артем Нестеров, Андрей Ленковский, группа «Доджи», Евгений Бирюков, Дарья Бернанчук, Даниил Мизонов, Евгений Царёв, Кирилл Иванов, Юрий Дружинин, Алексей Евстигнеев и Алексей Попов.

Список приглашенных на концерт в Новосибирск может пополниться до конца дня, 20 июля.

Концерт участников соревнования состоится 21 июля в новосибирском концертном зале «Подземка» (г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 161). Вместе с конкурсантами из Сибирского федерального округа на сцену выйдет группа «Ундервуд». Выступление начнётся в 15:00, вход на мероприятие – свободный.

Напомним, конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проводится среди молодых авторов-исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы намеренно отказались от жанровых рамок соревнования, чтобы показать, насколько многообразен мир музыки. После отборочного тура, в который прошли 160 участников от восьми федеральных округов, останется 50 сильнейших, которых ждёт выступление на сцене «Высоцкий» на фестивале «НАШЕСТВИЕ». В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».