«Операция Пластилин»: Готовим самое масштабное шоу в своей истории

ФОТО: Официальный сайт группы "Операция пластилин"

Большой концерт команды пройдет 23 марта. Подробности о том, какие сюрпризы музыканты приготовили для зрителей, рассказал Анатолий Царёв.

Группа «Операция Пластилин» в эту субботу, 23 марта, представит свой новый альбом «Рейв» в московском клубе Adrenaline Stadium. Анатолий Царёв заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и раскрыл парочку секретов готовящегося шоу. Подробности – только на НСН.

«Очень волнуемся, потому, что это самое масштабное событие в нашей истории, группа готовится к нему уже год по всем фронтам: от музыкальной и световой составляющих до разработки сценических конструкций и действий технического персонала. Все прописано до мелочей. Бюджет продакшна уже давно пробил все мыслимые и немыслимые высоты, надеюсь, что что все получится очень круто. Что касается музыки, мы полностью сыграем альбом «Рэйв», все хиты группы, которые только можно сыграть и реанимируем несколько песен, которые публика очень любит, но живьем мы их дано не исполняли. При этом, музыкальная часть будет дополнена офигительным светом. Для этого мы пригласили одного из ведущих светоинжинеров Москвы, который нам поможет создать световой образ этого концерта. Ну и в идеале мы планируем реализовать такое шоу, где несмотря на огромный зал и кучу народу каждый пришедший будет чувствовать себя уютно»,- отметил артист.

В марте «Операция Пластилин» отправляется в масштабный рэйв-тур с презентацией нового альбома. Гастрольный график уже можно найти на сайте группы opg.ltd.