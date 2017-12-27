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Музыка

Олег Нестеров рассказал о новогодних спектаклях группы «Мегаполис»

27 Декабря 2017 в 07:00
Олег Нестеров рассказал о новогодних спектаклях группы «Мегаполис»
Группа «Мегаполис» 30 и 31 декабря сыграет спектакль «Из жизни планет» в Центре им. Мейерхольда.

В гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» заглянул лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров и рассказал о грядущих спектаклях. Подробности читайте только на НСН.

Для группы «Мегаполис» играть спектакли в новогодние дни уже стало хорошей традицией. Олег Нестеров рассказал почему.

«Мы играем этот спектакль уже четвертый Новый Год подряд. Во-первых, это старая московская театральная традиция, позволяющая девушкам надеть красивые платья не в полдвенадцатого ночи, а в пять утра. Сходить в театр на особый спектакль и дальше уже идти к друзьям или домой и проводить время в узком кругу. Или идти на улицу встречать его с хлопушками на какой-нибудь красивой площади. 

Во-вторых, спектакль «Из жизни планет» особенный тем, что за четыре года его существования мы обратили внимание на то, что родители приводят на спектакль детей, а дети родителей. Это такая нулевая точка пересечения двух составляющих бесконечности. Казалось бы, что находят для себя и старшие поколения, и младшие поколения в историях о неснятых фильмах 60-х годов. Помимо всего прочего, это очень личный спектакль. Где есть я, есть эпоха, есть музыка, есть мои родители. И каждый, кто приходит на спектакль, получает абсолютно те же впечатления, но про самого себя» - рассказал Олег Нестеров.

Сам же Новый год Олег Нестеров встретит в дороге.Группа «Мегаполис» вернется в Москву только в середине февраля. Следите за новостями!


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