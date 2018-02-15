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Музыка

Охлобыстин отметил премьеру песни своей дочери мохито

15 Февраля 2018 в 21:00
Охлобыстин отметил премьеру песни своей дочери мохито
Актер, режиссёр рассказал корреспонденту НСН о том, как впервые услышал песню в исполнении своей дочери и Сергея Галанина, номинированную на премию «Чартова Дюжина» 2018. 

Олимпийский чемпион, бобслеист, депутат Госдумы Алексей Воевода объявил победителей премии «Чартова дюжина» 2018 в номинации «Дуэт». Ими стали «Би-2» и Oxxxymiron за композицию «Пора возвращаться домой». В этой номинации была также, в частности, представлена песня «Мы забьем на войну», которую спели Сергей Галанин и Варвара Охлобыстина.

Отец Варвары, актёр, режиссёр, священник Русской православной церкви Иван Охлобыстин в эфире НСН вспомнил, как впервые услышал песню в исполнении своей дочери (слушайте аудио).

«Когда она только была записана, мы находились в Греции на Патмосе, это остров, где апостол Иоанн Богослов писал Апокалипсис. Вообще остров – как игрушка, светится весь. На берегу ресторанчик, и я попросил флэшку, дочь в WhatsApp прислала мне запись, и я на всю набережную включил, это было прекрасно. Мы за неё выпили добрый мохито», - рассказал Иван Охлобыстин.

Церемония вручения премий «Чартова дюжина» 2018 проходит в зале «ВТБ «Ледовый Дворец» под лозунгом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ. Сценография мультимедийного шоу построена на пятидесятилетней истории отечественной рок-культуры: от первых московских ВИА конца 60-х и легендарного питерского рок-клуба 80-х, через рок-ренессанс 90-х до суперзвезд нулевых и героев будущих чартов.

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