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Музыка

О группе «Маша и Медведи» снимут фильм

7 Марта 2018 в 08:30
О группе «Маша и Медведи» снимут фильм
ФОТО: Касихина Клавдия, официальная страница группы "Маша и Медведи" "ВКонтакте"

Подробности об этом и некоторых других творческих проектах команды рассказала Маша Макарова. 

Группа «Маша и Медведи» 10 марта в Москве сыграет большой электрический концерт. На этой площадке коллектив представит песни, с готовящегося альбома «Зимородок». А также в ближайшее время, по словам лидера группы Маши Макаровой, музыканты будут готовы выпустить документальный фильм о своей группе. Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О ближайших творческих планах е команды читайте только на НСН.

«Да, хотелось бы снять клип, и не один. Сейчас, кстати, про нас собираются снять документальный фильм (документальный фильм о том, какая группа есть здесь и сейчас – ни о том, что было, ни о том, что будет, а о том, какие мы сегодня), из которого, как раз, выйдет клип. В общем, много разных идей. Мы сейчас находимся в каком-то пассионарном периоде нашей деятельности: много всего происходит. Готовится к выходу новый альбом и, соответственно, подтягиваются разные творческие люди, которые хотят что-то делать. Это очень интересный процесс. Даже не хочется никуда спешить – пусть это длится как можно дольше», - призналась Маша Макарова.

Пока дата релиза нового альбома группы «Маша и Медведи» «Зимородок» не называется. 

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