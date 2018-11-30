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Музыка

Нуки: Страшновато играть новый материал

30 Ноября 2018 в 07:30
Нуки: Страшновато играть новый материал
Артистка рассказала, когда поклонники смогут услышать новый альбом группы «СЛОТ».

Группа «СЛОТ» 1 декабря представит свой новый альбом на большом сольном концерте. При этом релиз альбома всё еще не состоялся. Нуки заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказала, когда же ждать новую пластинку и не волнуется ли она играть материал, который поклонники еще не успели выучить. Подробности читайте только на НСН.

«Альбом появится за сутки до официальной презентации, так что люди особенно внимательные услышат его до концерта, а супер-внимательные даже успеют выучить некоторые из песен (чего всем желаю). Конечно, немножко страшновато играть новый материал, который практически неизвестен публике. Но, мне кажется, он настолько понятен на каком-то инстинктивном уровне, что, я полагаю, концерт пройдет бодро и весело», - отметила артистка.

Итак, новый альбом группы «СЛОТ» под названием «200 кВт» выйдет уже сегодня, 30 ноября, а 1 декабря команда представит его в московском ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

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