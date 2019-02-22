Новый альбом «Алисы» можно будет купить за 1 рубль

Команда Константина Кинчева пересмотрела свои взгляды на краудфандинг и теперь запускает новый проект, который будет работать по новой схеме.

Группа «Алиса» в этом году выпустит долгожданный новый альбом. Релиз новой пластинки назначен на осень, но вот купить альбом на физическом носителе можно будет только в рамках краудфандингового проекта на сайте Planeta.ru. Сумму сбора группа поставила символическую – 1 рубль. Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, почему было принято такое решение. Подробности – только на НСН.

«Во время первого эксперимента с «Планетой» меня немного «поламывала» сама форма подачи. Получалось, как будто мы – нищебродный ансамбль, который просит у уважаемой публики: «Подайте нам, сами мы не местные и погорели!». Поэтому в этот раз хотелось отказаться от подобных вещей сразу, раз и навсегда. Я не знаю, насколько нам это удалось, но объявив сумму сбора в 1 рубль, мы закичевали всю эту тему. Мы говорим о том, что хотим реально заработать, получить деньги за сделанную нами работу. Мы не говорим ни о каких подачках и не нуждаемся в благотворительности. А если вы хотите купить эксклюзивную вещь – милости просим, нам будет приятно», - отметил артист.

Проект на «Планете» продлится до первого сентября, так что вы успеете купить и CD, и винил с автографом Константина Кинчева. А ещё Константин Евгеньевич призвал поклонников набраться терпения: вся информация об альбоме – его название, количество треков, дата релиза, – будет раскрываться постепенно.