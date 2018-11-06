Финалиста «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» Никиту Рогозина сравнили с Есениным

ФОТО: НСН

Финалист из Томска поделился с телезрителями опасениями и ожиданиями от конкурса.

Финалисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» завершили запись своих треков на студии Vintage records и перешли к подготовке к последнему испытанию — заключительному гала-концерту, который состоится 26 ноября в Театре на Таганке. А пока «НАШЕ ТВ» презентует серию программ, посвящённых участникам музыкального соревнования.

Гостем выпуска стал финалист из Томска Никита Рогозин. Он рассказал ведущей о взаимодействии с наставником — лидером группы Casual Алексеем Яшиным, и признался, что тот вносил правки в творческий процесс достаточно аккуратно. Ранее в беседе с НСН конкурсант объяснил, почему принимает участие в конкурсе без группы, что черпает в поэзии Серебряного века, и что помогает ему расширять границы культуры.

Наставник финалиста Алексей Яшин в свою очередь рассказал «НАШЕму ТВ», что в творчестве его подопечного играет определяющую роль, какие поэты нашего времени оказали на него влияние, и чем опасно внешнее сходство музыканта с Сергеем Есениным. Ранее он поделился с НСН тем, какое будущее ожидает его конкурсантов — помимо Никиты Рогозина лидер Casual курировал группу «Линкор». Он сравнил творческие способности участников конкурса и признался, что болеет за обоих финалистов, не отдавая предпочтение кому-то одному.

Напомним, что 1 ноября в сети стартовало голосование, которое позволит определить победителя конкурса по версии пользователей «ВКонтакте». Ему достанется приз зрительских симпатий — раскрутка трека на аудиторию в миллион человек. Голосование продлится до 26 ноября включительно.