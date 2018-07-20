Названы хэдлайнеры отборочных концертов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»

В субботу, 21 июля, по всей России стартуют отборочные концерты конкурса молодых авторов-исполнителей ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ.

Оргкомитет конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» назвал имена музыкантов, которые станут хэдлайнерами отборочных концертов и поддержат молодых музыкантов.



Так, 21 июля в новосибирском концертном зале Подземка (г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 161) вместе с участниками конкурса из Сибирского федерального округа выступит группа «Ундервуд»! Концерт начнётся в 15:00, вход на мероприятие – свободный!

23 июля в хабаровском Crossroadbar (г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28, к.2) молодых и амбициозных авторов-исполнителей со всего Дальневосточного федерального округа поддержит группа «The Starkillers». Начало в 12.00, вход на мероприятие – свободный.

Также 23 июля отборочный концерт пройдёт в московском Театре на Таганке (г. Москва, ул. Земляной Вал, 76/21). Вместе с 20-ю самыми талантливыми участниками конкурса из Центрального федерального округа выступят Сергей Галанин и Гоша Куценко. Начало в 12.00, вход на мероприятие – свободный.

24 июля второй отборочный этап конкурса по Уральскому федеральному округу пройдёт в Екатеринбурге в Центре Культуры «Урал» (г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 3). Хэдлайнерами станут Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ». Начало в 14.00, вход на мероприятие – свободный.

25 июля в пятигорском Концертном Зале «Камертон» (г. Пятигорск, Парк культуры и отдыха им. Кирова, ул. Дунаевского, 5) выступят участники конкурса из Северо-Кавказского федерального округа. Вместе с ними на сцену выйдет Иван Демьян и группа «7Б». Вход на мероприятие – свободный.

26 июля в ростовском ARENA DON (г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3В) участников конкурса будет поддерживать группа «7Б». Концерт для жителей Южного федерального округа начнётся в 12.00, вход на мероприятие – свободный.

27 июля в авторы-исполнители из Приволжского федерального округа выйдут на сцену нижегородского Культурного Центра «Рекорд» (г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 14/5). Начало в 14.00, вход на мероприятие – свободный, а хэдлайнером, который поддержит молодых исполнителей, станет певец Ромарио!

28 июля 2018 в питерском клубе «Aurora Concert Hall» (г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2) пройдет концерт для участников из Северо-Западного федерального округа. Хэдлайнером станет группа «Северный Флот». Начало в 12.00, вход на мероприятие – свободный.

Добавим, первые списки участников, которых жюри пригласит выступит на отборочных концертах, станут известны уже сегодня. Подать заявку на конкурс молодые авторы-исполнители от 18 до 35 лет могги с 25 июня по 20 июля включительно.