Названы имена участников «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из СФО, которые выступят на «НАШЕСТВИИ-2018»

Стали известны имена полуфиналистов конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» из Сибирского федерального округа. Отметим, шестеро, отобранных жюри музыкантов едут на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018».

В полуфинал конкурса из СФО прошли: Елена Кошкарова, Валентина Каркозова, Дарья Бернанчук, Евгений Царёв, группа «ВИА THE PEOPLE» и группа «Рви меха».

Отборочный концерт конкурса прошёл в субботу, 21 июля в новосибирском концертном зале «Подземка». Вместе с конкурсантами из Сибирского федерального округа на сцену вышла группа «Ундервуд».

Напомним, конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проводится среди молодых авторов-исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет. Девиз конкурса «Вне жанров! Вне форматов. Вне любых ограничений!». В течение следующей недели отборочные концерты пройдут ещё в семи российских городах. Всего на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» поедут 50 полуфиналистов. В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».