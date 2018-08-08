«НАШЕСТВИЕ-2018»: Итоги фестиваля в цифрах и впечатления артистов

150 команд, выступивших за три дня, более 200 тысяч посетителей и 1000 молодоженов.

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ», который прошел в минувший уик-энд в Большом Завидово, в этом году посетили более 200 тысяч человек. А это, между прочим, почти 6 стадионов «Олимпийский». Ведущие «НАШЕГО радио», успели расписать в нашем ЗАГСе, который работал на поле главного приключения года, более 500 пар.

А еще гости «НАШЕСТВИЯ» очень хотели поделиться своими эмоциями с близкими и друзьями. Благодаря Почте России с фестиваля за три дня было отправлено больше 50 тысяч открыток по всей стране.

А теперь - о музыке, которая начала звучать на поле фестиваля еще в четверг, второго августа. На Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» выступили 37 групп, на сцене «НАШЕ 2.0» – 66 команд. Больше 50 коллективов молодых начинающих музыкантов впервые попробовали свои силы на третьей сцене – «Высоцкий».

Масштаб фестиваля оценил и Вадим Самойлов, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О впечатлениях музыканта от Главного приключения года читайте только на НСН.

«Вообще, очень радует, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ» во-первых является очень масштабным, во-вторых сохраняет традиции, да и вообще, радует, что он еще жив. Очень много опен-эйров, которые, к сожалению, канули в Лету, а «НАШЕСТВИЕ» живет. Ну и слава богу! Значит, наша музыка живет, и так тому и быть. Это – единственная площадка, которая культивирует русский рок, как с его традициями, так и с новинками. Поэтому где же еще быть любителям этой музыки, как не на «НАШЕСТВИИ», - заметил артист.

Кстати, Вадим Самойлов – один из участников грандиозного концерта, посвященного 20-летию «НАШЕГО радио». Он пройдет 11 августа на Васильевском спуске. Вход свободный, но гостей «НАШЕСТВИЯ 2018» ожидает особый бонус – доступ в эксклюзивную фан-зону!