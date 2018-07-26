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Музыка

«НАШЕ Радио» развеяло слухи об исключении из ротации артистов, отказавшихся ехать на «НАШЕСТВИЕ»

26 Июля 2018 в 10:14
«НАШЕ Радио» развеяло слухи об исключении из ротации артистов, отказавшихся ехать на «НАШЕСТВИЕ»
Фотограф: Иван Кобяков

Программный директор радиостанции Анастасия Рогожникова в эфире НСН рассказала, что никаких санкций к артистам из-за отказа выступать на фестивале применяться не будет.

«НАШЕ Радио» не будет снимать с ротации песни артистов, которые отказались ехать на «НАШЕСТВИЕ 2018» из-за участия Минобороны. Об этом в эфире НСН рассказала программный директор радиостанции Анастасия Рогожникова.

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«Это не наш метод! Мы в таком ключе даже никогда не рассматривали этот вопрос. Все слухи о том, что артистов исключат из сетки – это домыслы и выдумки», - заявила НСН Анастасия Рогожникова.

Напомним, ранее из-за сотрудничества организаторов «НАШЕСТВИЯ» с министерством обороны от участия на фестивале отказались группы «Порнофильмы» «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Йорш». Об этом музыканты рассказали на своих страницах в социальных сетях. Позже к ним присоединилась группа Distemper, которая таким образом решила выразить «солидарность с панк-группами». Интересно, что раньше музыканты не имели ничего против полётов пилотажных групп Минобороны над полем фестиваля, которые проходят с 2009 года.

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