На «НАШЕСТВИИ» пройдет мастер-класс по фехтованию

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Мастер-класс 5 августа проведет член сборной России по фехтованию Дмитрий Ригин.

Сегодня, 2 августа, в шесть часов вечера начнется заезд на поле фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Каждый год организаторы придумывают множество активностей, которые дополняют музыкальную программу. На этот раз свои двери откроет «Лекторий». 5 августа здесь член сборной России по фехтованию Дмитрий Ригин проведет открытый мастер-класс – не только для взрослых, но и для детей. Спортсмен заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о том, что ждет посетителей мастер-класса Дмитрия Ригина, читайте только на НСН.

«Мне кажется, рок-музыка и спортивное движение всегда должны идти рядом! Думаю, людям, которые приедут на фестиваль, было бы интересно увидеть другие активности помимо непосредственно концертов. Я взял с собой комплект пластиковой, экипировки для совсем маленьких деток (она легкая и безопасная). Суть этого мастер-класса в том, чтобы заинтересовать ребят, рассказать им, что существует такой вид спорта, заинтересовать их, дать возможность попробовать позаниматься. С детьми, прямо скажем, проще, у них занятия ассоциируются с игрой. Взрослые начинают задумываться, вникать в процесс, узнавать, какие правила существуют в этом виде спорта, как можно стать, и поэтому занятия им поначалу даются сложно. Ведь правила нашего вида спорта не так просты, собственно, о них мы и расскажем во время мастер-класса», - отметил спортсмен.

В этом году гостей «НАШЕСТВИЯ» ждет еще один сюрприз: все обладатели билетов на Главное приключение года получат пригласительные в эксклюзивную FAN-зону концерта «Наши в городе», посвященного 20-летию «НАШЕго радио». Концерт пройдет 11 августа на Васильевском спуске. Праздновать юбилей радиостанции будут «25/17», LOUNA, «Пикник», «СерьГа», «Ногу Свело!», Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, «Калинов Мост», «Слот». Этот список будет дополняться.