Музобозреватель «Комсомолки»: Жюри билось за каждого финалиста «Высоцкий.Фест»

Елена Бодуэн рассказала НСН о своих разочарованиях при отборе финалистов конкурса «Высоцкий. Фест».

Завершающий гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» проходит в эти минуты в московском Театре на Таганке. Финалисты творческого состязания исполняют по две своих лучших композиции. Также пройдёт голосование среди зрителей и жюри конкурса, в состав которого вошли 13 профессиональных судей.

Как заявила в эфире НСН член жюри конкурса «Высоцкий.Фест», музыкальный обозреватель «Комсомольской Правды» Елена Бодуэн, порой приходилось резать по живому, отбирая финалистов (слушайте аудио).

«Мы бились за каждого артиста. Отбор происходил на протяжении часа. Мы хотим, чтобы каждый, кто был отобран, ответил за наш выбор. Я помню, к сожалению не прошедшую отбор, екатеринбургскую группу «Сара», там чудесная была девушка – блондинка. Екатеринбург, как мы помним, это родина группы «Агата Кристи», у «Сары» было что-то похожее. Надеюсь, что в будущем году, они вновь попытают счастье, если «Высоцкий. Фест» будет вновь проводиться, и пройдут, мне прямо жалко, что они не попали в отбор», - отметила Елена Бодуэн.

Во второй части концерта на сцену Театра на Таганке выйдут звёздные хэдлайнеры и наставники: «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин. В общей сложности молодые авторы-исполнители со всех регионов России представили на суд жюри более 2,5 тысяч заявок. По итогам предварительного отбора по федеральным округам определился 51 полуфиналист. Участники конкурса выступили в августе на фестивале «Нашествие-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять из них получили путёвку в финал и шанс поработать с профессиональными музыкантами на одной из лучших студий Москвы Vintage Records.