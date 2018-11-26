Музобозреватель «АиФ»: «Высоцкий.Фест» поможет преодолеть музыкальный застой

Член жюри конкурса молодых авторов-исполнителей в эфире НСН поделился надеждами на перспективы отечественной рок-музыки.

Финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий.Фест» проходит этим вечером в Москве, на сцене Театра на Таганке. Сначала перед зрителями выступили 10 финалисты творческого состязания, каждый из которых представил по две композиции – лучшие из собственного творчества.

Член жюри конкурса, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в эфире НСН выразил надежду, что «Высоцкий. Фест» позволит преодолеть творческий кризис отечественной музыкальной индустрии (слушайте аудио).

«У нас много появилось интересной, талантливой молодёжи, которая очень мастерски стала играть на гитарах, на барабанах – на любых инструментах. Однако, к сожалению, есть большая проблема с самими песнями. Эта проблема касается не только рок-музыки, но и поп. Есть такой застой – очень много повторов, аранжировочных решений, похожих друг на друга. Я надеюсь, что эта молодая, неотёсанная молодёжь сегодня нам продемонстрирует яркие, самобытные песни. Мы будем оценивать, прежде всего, песни. Если ты выступаешь с мастерами, ты смотришь на то, как они настраивают звук, как они ведут себя на сцене, что они поют. Конечно, ты потихонечку и сам напитываешься этой творческой энергией и, безусловно, растёшь», - отметил Владимир Полупанов.

Трех победителей конкурса из 10 финалистов определяют путём суммирования итогов голосования зрителей с выбором членов жюри. Каждый зритель на входе получил пульт для голосования, с помощью которого имел возможность поддержать понравившихся исполнителей. За промежуточными результатами голосования можно было следить на протяжении всего концерта – они высвечивались на экранах над сценой. Во второй части концерта на сцену вышли звёздные хэдлайнеры и наставники финалистов: «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин.