«МУРАКАМИ»: Нас с головой накрыла рок-волна

ФОТО: Официальная страница группы "МУРАКАМИ" в Facebook

Диляра Вагапова рассказала о подготовке к выступлению на «НАШЕСТВИИ», предстоящем юбилее группы и презентации новой программы.

Накануне, в понедельник 18 марта, стал известен еще один участник фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019». На новой сцене ULTRA выступит группа «МУРАКАМИ». Диляра Вагапова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и пообещала всех удивить. О том, чем именно, читайте только на НСН.

«Осенью в этом году группе «МУРАКАМИ» исполняется 15 лет. И, видимо, именно по этому поводу мы решили удивить как себя, так и наших поклонников. Ждите нас на «НАШЕСТВИИ», где мы сыграем наши новые песни. Ведь рок-волна этой зимой накрыла нас с головой. Впереди – гитарный взрыв, надеемся, слушатели оценят. Ну а до этого, в апреле, мы презентуем программу «Так случилось». Следите за новостями, увидимся и услышимся на «НАШЕСТВИИ»,- подчеркнула артистка.

Список артистов продолжает пополняться. За подробностями отправляйтесь на сайт nashestvie.ru. Там же можно купить билеты на фестиваль. Стоит поторопиться: 1 апреля цены на них вырастут. Главное приключение года пройдёт 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Заезд на фестиваль традиционно откроется в четверг, 18 июля, и на этот вечер запланировано сразу несколько выступлений.