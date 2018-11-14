MORDOR записал шуточный манифест рок-н-рольного мира

Новая композиция команды называется «Партизаны». Подробно об этом треке рассказал Михаил Рябов.

Группа MORDOR, как и обещала, представила свой новый сингл. Песня называется «Партизаны». Михаил Рябов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, с кем борются рок-н-ролльщики, читайте только на НСН.

«Песня «Партизаны», как и большинство наших песен, крайне несерьезная. Это – шуточный манифест всего рок-н-рольного, аналогового мира, который сопротивляется наступающему на него со всех сторон войску цифровых и силиконовых адептов, вооруженных ЗОЖем, веганством, йогой и остальной ерундой. Ну и поскольку перевес-то уже на их стороне, конечно, нам ничего не остается, кроме как уходить в партизанские отряды. Кстати, приглашаем с собой всех желающих. Уверен, что у нас будет веселей!», - резюмировал артист.

Послушать песню «Партизаны» группы MORDOR можно прямо сейчас на сайте nashe.ru. Концертная презентация нового сингла состоится на большом концерте, посвященном 10-летию коллектива. Он пройдет 1 декабря в московском клубе «RED».