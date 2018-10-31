Mordor готовит новинку с оркестром Агутина

ФОТО: Официальная страница группы MORDOR в соцсети "ВКонтакте"\ Ира Жара

Премьера сингла пока неизвестна, однако, вероятно, новинку можно будет услышать на московском концерте команды 1 декабря.

Группа Mordor работает над новым материалом и готовится не только порадовать слушателей премьерой, но и удивить необычным звучанием. Лидер команды Михаил Рябов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинках группы читайте только на НСН.

«Готовится новая песня, абсолютно новый сингл. Посмотрим, какая у него будет судьба. Песня веселая, энергичная, и, как всегда, бодрая. Мы сейчас привлекли духовую секцию. Делаем это не в первый раз. Сейчас с нами работают чудесные музыканты, кстати, из оркестра Агутина. Так что сочетание духовых и нашего «тяжеляка», мне кажется, будет интересным. Посмотрим. Публике судить, насколько классический или авангардный получится Mordor», - отметил артист.

Точную дату выхода нового сингла группы Mordor пока неизвестна, зато известна дата большого концерта команды. В прямом смысле «огненное» выступление, посвященное 10-летию коллектива, пройдет 1 декабря в московском клубе «RED».