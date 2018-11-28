MORDOR: Благотворительность с нашим имиджем не очень сочетается

Тем не менее, артисты команды всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в эти нуждается. Так, группа предоставила несколько лотов для благотворительного аукциона #Щедрыйпанк.

30 ноября в 20:00 в Dagda Irish Pub состоится Благотворительный аукцион #Щедрыйпанк, организованный благотворительным фондом «Счастливый мир» при поддержке «НАШЕГО радио», Междисциплинарного центра реабилитации и наших музыкантов. Одним из участников аукциона стал лидер группы MORDOR Михаил Рябов. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о благотворительном проекте читайте только на НСН.

«Нас нечасто приглашают принять участие в благотворительных мероприятиях. Собственно, с таким зверским имиджем и зверской музыкой это неудивительно. Благотворительность со всем этим как-то не очень сочетается. Вместе с тем, мы – добрые внутри (как, мне кажется, и большинство наших людей). Думаю, что раскрыть эту доброту как раз и призван сей аукцион. Ведь что может быть лучше, чем помочь детям! Так что те лот, которые мы предоставили от нашей группы – это такая мелочь! Но мы очень рассчитываем, что они пойдут на благое дело. Конечно, призываем всех принять участие в этом аукционе», - подчеркнул артист.

На мероприятии ожидаются известные ведущие и выступление музыкальной группы, но какой – организаторы пока хранят в тайне. Все собранные средства на аукционе пойдут на реабилитацию подопечного фонда «Счастливый мир».