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Музыка

«Моды» записали трек на детских инструментах

14 Ноября 2018 в 08:30
«Моды» записали трек на детских инструментах
ФОТО: Официальный сайт группы "Моды"
Такой апгрейд команда Фила Кружкова придумала для песни «Полярник». Теперь группа ждет таких же экспериментов от коллег по цеху.

Группа «Моды» выложила в сеть необычное видео: музыканты исполнили один из своих хитов – песню «Полярник», - используя детские музыкальные инструменты! Фил Кружков заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, кому пришла эта идея, и как удалось воплотить её в жизнь, читайте только на НСН.

«Как правило, все идеи приходят спонтанно. И вот так же спонтанно мне позвонил мой приятель Лапшин и сказал следующее: «А слабо вам записать вашу, скажем так, самую популярную песню «Полярник», используя детские музыкальные инструменты?». Я сначала призадумался, подумал «Каково это?», а потом решил «Прикольно!». Позвонил всем ребятам, связался с ними, а поскольку все – отцы детей разных возрастов, в наших квартирах валялись и лежали разные детские инструменты. В итоге мы все взяли инструменты, встретились и решили записать такую историю. Она получилась достаточно быстро. Как нам кажется, получилось весело», - отметил артист.

Музыканты не остановились на достигнутом! Команда решила запустить настоящий флэшмоб и бросила вызов сразу трём коллективам: группам «СерьГа», 25/17 и «Ногу свело». Посмотрим, кто из этих групп примет участие в челлендже, и будем ждать новых видео!

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