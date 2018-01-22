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Музыка

Мистический детектив в готических интерьерах: Хелависа рассказала о новом клипе

22 Января 2018 в 08:00
Мистический детектив в готических интерьерах: Хелависа рассказала о новом клипе

Совсем скоро артистка представит видео на композицию «Поверь» своим поклонникам.

Хелависа в рамках своего сольного проекта в конце декабря выпустила сингл под названием «Поверь». И уже успела снять на него клип, жанр которого сама артистка определяет как «мистический детектив». Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ Радио». Подробности о новинках артистки читайте только на НСН.

«После нашего недавнего петербургского концерта мы поехали в церковь Святой Анны, где нам давали помещение  в течение двух ночей для съемок клипа. Звезда нашего клипа – Народная артистка России, Народная артистка Удмуртии Елена Петрикова (звезда цирка Запашных). И еще у нас там есть очень красивый ворон. Лена Летает, ворон летает. Все это происходит в готических интерьерах. Там разыгрывается история, которую я бы обозначила, как «мистический детектив», - отметила артистка.

По словам Хелависы, сейчас клип находится в стадии монтажа, и его релиз состоится уже до конца зимы. 

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