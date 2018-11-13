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Музыка

Mgzavrebi записали песню о детстве и скоротечности времени

13 Ноября 2018 в 08:30
Mgzavrebi записали песню о детстве и скоротечности времени
ФОТО: Официальный сайт группы Mgzavrebi
Гиги Дедаламазишвили рассказал о единственной русскоязычной композиции с нового альбома его команды.

Группа Mgzavrebi выпустила свой новый альбом Geo. На этой пластинке – всего одна русскоязычная песня. Она называется «Высоко». Гиги Дедаламазишвили заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о том, как был написан этот трек, читайте только на НСН.

«Песня «Высоко» - это песня о нашей жизни, о нашем детстве, это то, что пели нам родители. Они говорили нам «Лети». А еще эта песня о том, что время действительно пролетело, и очень быстро, как один миг, очень быстро мы стали взрослыми. Мы, может быть, даже не хотели взрослеть, но когда повзрослели, взглянули на мир совершенно иначе. Так что песня о жизни, о времени, которое летит, о людях, которые были с нами в детстве и мы думали, что так будет всегда, но сейчас их уже нет», - пояснил артист.

Услышать вживую песню «Высоко» и другие композиции с альбома Geo московские поклонники Mgzavrebi смогут на концертах 15 и 16 ноября. Команда выступит в столичном клубе «Известия Hall».

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