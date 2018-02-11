«Маша и Медведи» рассекретили название нового альбома

ФОТО: Касихина Клавдия, официальная страница группы "Маша и Медведи" "ВКонтакте"

По словам Маши Макаровой, рабочее название пластинки – «Зимородок».

Группа «Маша и Медведи» готовит к выпуску новый альбом. Сейчас у пластинки уже есть рабочее название, а песни с нее коллектив часто играет вживую. Маша Макарова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новой пластинке ее команды читайте только на НСН.

«Рабочее название альбома – «Зимородок» (он же – алконост). Это очень яркий, прекрасный образ птицы, которая прилетает на Землю, чтобы спеть людям о рае. Сначала был этот образ, потом под него была написана песня. Притом, стихи написала не я, а московский поэт Иван Козин (он же – Стив Бургундец). Я просто задала эту тему и Иван как-то очень быстро откликнулся. Я не успела доехать до аэропорта, а он уже звонит и говорит: «Машка, готово!». Мне очень понравился его текст!», - призналась артистка.

В ближайшее время группу «Маша и Медведи» можно будет услышать в Москве в клубе Glastonberry. Концерт пройдет 22 февраля.