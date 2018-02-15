Марголис: Перестройка помогла любительским группам выйти к публике

Михаил Марголис в эфире НСН рассказал, как зарождалось отечественное рок-движение.

Все любители качественной отечественной музыки 15 февраля собрались на XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2018. Церемония проходит на сцене «ВТБ «Ледовый Дворец».



В этом году масштабное мультимедийное шоу проходит под лозунгом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ и покажет ретроспективу развития отечественного рок-движения.

Историк российской музыки, ведущий программы «Воздух» на НАШЕм Радио Михаил Марголис в эфире НСН рассказал о первых этапах развития отечественной рок-музыки.

«Одна из вех, ее начало, - это появление групп, поющих на русском языке абсолютно англо-американскую музыку. Сегодня здесь присутствует группа «Машина времени». Наверное, это самый яркий образец того, как это можно было делать. Затем, конечно, началась эпоха перестройки. Как бы о ней сейчас не говорилось, больше тогда давили или меньше, были люди, которые действительно серьезно пострадали, к примеру, Алексей Романов и Жанна Агузарова. Но это был тот самый рок-андеграунд. Любительские группы тогда все-таки поднялись сразу к массовой публике, на те площадки, о которых они раньше не могли даже представить», - рассказал Марголис.

В премии принимают участие 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, LOUNA, BrainStorm, СерьГа и Вадим Самойлов и другие НАШИ артисты. Премию откроет выступление голограммы Владимира Высоцкого.

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