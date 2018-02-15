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Музыка

Макаревич: У меня специфический хит-парад

15 Февраля 2018 в 21:27
Макаревич: У меня специфический хит-парад
Лидер «Машины времени» поделился с НСН своими впечатлениями от церемонии вручения премий «Чартова дюжина» 2018.  

Премию «Чартова Дюжина» 2018 вручают сегодня в Москве. Церемония на сцене «ВТБ «Ледовый Дворец» проходит под лозунгом #междупрошлымибудущим. Шоу демонстрирует, как развивалась отечественная рок-культура в разных эпохах и разных кластерах. В оформлении открытия использована голограмма Владимира Высоцкого, как артиста, чье творчество повлияло на всю музыкальную сферу. Ему присуждена премия в номинации «Легенда».

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поделился в интервью корреспонденту НСН своими впечатлениями от действа (слушайте аудио).

«Чудесное настроение. Забитый зал. Звук чудесный, свет красивый. Пиротехника на увертюре так шарахнула, что первые ряды, по моему, полегли. Так что всё будет хорошо! Здесь у каждого свой хит-парад. У меня, наверное, специфический, это то, что интересно только мне», - отметил Андрей Макаревич.

Премии «Чартова Дюжина» вручаются уже в одиннадцатый раз. До этого победителями народного голосования «Нашего радио» становились самые заметные и значимые музыканты страны. В числе рекордсменов по количеству полученных номинаций - группы «ДДТ», «Алиса», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Сплин», «Ленинград» и другие популярные артисты страны. Церемония награждения неизменно собирала аншлаги. На этот раз церемония собрала десять тысяч поклонников отечественной рок-музыки.

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