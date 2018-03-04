Макаревич не подтвердил проблемы с сердцем у Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич в эфире НСН опроверг заявления СМИ о госпитализации Гребенщикова из-за проблем с сердцем.

Основатель и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков был экстренно госпитализирован в Петербурге. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», причиной госпитализации могли стать проблемы с сердцем. В 2009 году Гребенщикову в Германии провели шунтирование.

Однако лидер группы «Машина Времени» в беседе с НСН не подтвердил эту информацию.

«Я не хочу давать по этому поводу комментарии. Они (родственники БГ – НСН) очень просили, чтобы этого в прессе не было. Я ничего не подтверждаю», - заявил Макаревич.

Между тем, товарищ Гребенщикова и один из сооснователей движения «Митьки», режиссер Виктор Тихомиров заявил «КП», что у музыканта воспаление легких, вчера он попал в реанимацию. Тихомиров добавил, что БГ находится в сознании.

После всех публикаций в СМИ на официальной странице БГ «ВКонтакте» появилось сообщение, что у музыканта обычная простуда.

«Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это - ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления», – говорится в сообщении.





Директор группы «Аквариум» Максим Ландэ в беседе с журналистами и вовсе не стал комментировать. Он попросил помолиться о его здравии, а еще лучше – пойти и «поставить свечку», пишет Газета.ру

Одной из первых это сделала генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки.

«БГ в больнице. Выздоравливайте, Борис Борисович. После песни «На ржавом ветру» нельзя останавливаться, надо двигаться дальше», — написала она в своем Telegram-канале.



1 марта музыкант дал концерт в Челябинске. Следующее выступление «Аквариума» должно пройти 16 марта в Санкт-Петербурге. Еще один концерт запланирован 18 марта в Москве.