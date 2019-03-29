Макаревич написал песню с Иващенко и Ромарио

Новая композиция называется «Танцы космонавтов в детских снах». Совсем скоро в Москве ее можно будет услышать вживую.

Андрей Макаревич, Ромарио и Алексей Иващенко записали новую песню под названием «Танцы космонавтов». Сам Андрей Макаревич финальную версию трека услышал только в эфире «НАШЕГО радио». Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», и рассказал, как создавалась композиция. Подробности – только в эфире НСН.

«Ромарио, вообще – большой выдумщик. Он придумал сначала «Симфонический квартирник», опробовал его, кстати, у меня, в «Джем-клубе» (JAM Club - джазовый клуб Андрея Макаревича – НСН). Потом он придумал программу «РИМ». Там три участника: Ромарио, Иващенко из дуэта «Иваси» (если помните такой дуэт), и я. Поэтом трио и называется «РИМ» - Ромарио, Иващенко, Макаревич. И тут он мне звонит и говорит: «Смотри, мы тут с Иващенко по куплету написали, хочешь – будешь третьим». Я подумал: компания чудесная, и вообще, это хороший тренинг. В итоге говорю: «Давай попробую». Буквально за пару дней написал третий куплет. Получилась романтическая, шестидесятническая, не скажу, что детская, юношеская песенка, которая называется "Танцы космонавтов в детских снах"», - пояснил Андрей Макаревич.

Песню уже совсем скоро можно будет услышать вживую: 1 апреля в Московском Дворце молодёжи состоится Большой симфонический квартирник. К трио Ромарио-Иващенко-Макаревич присоединятся струнный квартет Аристократ и специальные гости: Валерий Сюткин и Ирина Богушевская.