Мацуев: Дирижер Темирканов был очень искренним человеком

Пианист Денис Мацуев в эфире НСН рассказал, каким ему запомнился знаменитый дирижер.

После тяжелой болезни на 82-м году ушел из жизни композитор и главный дирижер симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Борис Темирканов.

Борис Хатуевич на протяжении многих лет являлся главным дирижером симфонического оркестра Госфилармонии КБР, председателем Союза композиторов КБР. Автор первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра.

Знаменитый пианист Денис Мацуев в эфире НСН рассказал о том, каким дирижер и композитор запомнился ему (слушайте аудио).

«Борис Темирканов - это его старший брат, который был дирижером и возглавлял Союз композиторов в Кабардино-Балкарии. На нем держалась вся культурно-филармоническая жизнь. Это огромная утрата и для республики и для всех нас. Были трогательные отношения с братом Юрием, на юбилее которого мы и познакомились. Он произвел на меня самое добродушное впечатление. Очень культурный, искренний, интеллигентный человек, как и все люди с Кавказа. Его уход – это большая потеря»,- поделился своими впечатлениями Денис Мацуев.

Известный дирижер Юрий Темирканов выступал в Санкт-Петербургской государственной филармонии. Юрий Темирканов был младшим братом Бориса. Добавим, артиста похоронят в Кабардино-Балкарии, дата церемонии еще не назначена.