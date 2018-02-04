Лусинэ Геворкян: Музыка не должна превращаться в соревнование

Солистка группы «LOUNA» Лусинэ Геворкян заглянула в гости к «Подъемникам». О том, какую песню она мечтает спеть, читайте только на НСН.

Лусинэ Геворкян стала гостем утреннего шоу «Подъемники». Она рассказала ведущим НАШЕго Радио о номинации на премию «Чартова Дюжина», новом альбоме и отношении к кавер-версиям на ее песни.

- На премии «Чартова Дюжина» ты представлена в номинации «Солистка», как ты считаешь, победа в борьбе будет твоей?

- Я не раз упоминала, что это не борьба артистов, а показатель активности фан-клубов. Все зависит от того, насколько фан-клуб воодушевлен творчеством своих любимых музыкантов, последним альбомом или какими-либо событиями. Плохо, когда музыка превращается в соревнование. Любое творчество находит своего слушателя, нельзя сказать, что кто-то хуже или лучше поет и пишет песни.

- Что ты можешь посоветовать начинающим исполнителям?

- Сначала нужно поставить эстрадно-джазовый вокал. Все остальное - потом, когда возникнет понимание своего организма, а оно должно возникнуть. Если оно не возникнет, значит, это не то, чем человек хочет заниматься, что-то видимо «не лежит».

- Сейчас многие музыканты открывают собственные школы. Как ты к этому относишься?

- У меня был такой опыт уже очень давно. Я познакомилась с ребятами, и мы открыли школу «Музкласс». Это была школа рока для людей, которые хотели абстрагироваться от будней. У нас были педагоги и по классическому, и по народному вокалу, но так как учредители не очень понимали, что лучше, что хуже, вскоре мы разбежались.

- Расскажи про свой новый альбом…

- Сейчас он в стадии сведения, в апреле мы должны его выпустить. Инструментальную часть и частично вокальную нам сводит Алексей Кузнецов, а для сведения голоса мы подключили Ваню Килара, он помогал с цифровыми аранжировками.

-А как ты относишься к сведению музыки заграницей?

- Мы тоже это делали, Альбом «Мы - это Louna» был сведен у нью-йоркского саунд-продюсера Дэна Корнефа.

- Последнее слово за кем в коллективе?

- Мы всегда ищем золотую середину. После записи остается много вариантов, чтобы прийти к соглашению, все прослушиваем и выбираем.

- Какой голос у тебя был до мутации?

- Когда я только пришла в музыку, был очень высокий нежный голос. Я потратила годы, чтобы сделать его менее женственным, чтобы женский скрим и драйв слышался нормально. Чтобы стоять наряду с Кори Тейлором и Честером Бенингтоном.

- Есть ли песня не в твоем репертуаре, про которую ты думаешь: «Почему не я»?

- Конечно, это песня Adele «Rolling in the Deep». Но у меня все впереди.

- Какие группы ты слушаешь? Было желание спеть с кем-нибудь?

- Я очень хотела сыграть и спеть с группой Linkin Park. Сейчас в связи с кончиной Честера Бенингтона это стало невозможным. Джеймс Хетфилд остался, но он, конечно, уже старенький.

- Слушатели спрашивают: Как по-твоему, музыканты, которые ушли на пике своей популярности, остались бы они легендами, если бы были в живых?

- На примере Курта Кобейна скажу. Революцию в музыке он совершил еще при жизни. Возможно, если бы он так рано не ушел, то и не был так легендарен.

- Как ты относишься к исполнению твоих песен другими людьми?

- Отлично, мы даже устраивали конкурс на лучший кавер с нашими друзьями - компанией «Синхайзер». Они очень крутые технически и фантазия у ребят невероятная.

Лусинэ Геворкян номинирована на премию «Чартова Дюжина» в категории «Солистка». Соперницами ей станут Земфира, лидер «Ночных Снайперов» Диана Арбенина, Светлана Сурганова, а также солистка «Мельницы» Хелависа. Кому в итоге достанется победа, узнаем совсем скоро. Вручение премии «Чартова Дюжина» пройдет 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый Дворец».