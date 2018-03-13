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Музыка

LUMEN: Репетируем дома, а в тур едем отдыхать!

13 Марта 2018 в 08:30
LUMEN: Репетируем дома, а в тур едем отдыхать!

Тэм Булатов рассказал, как команда готовится к юбилейным гастролям. 

В этом году группа LUMEN отметит свой 20-ый День рождения. Музыканты специально к этой дате дадут большие юбилейные концерты, которые пройдут во многих городах страны. Тур начнётся 16 марта в Екатеринбурге Тэм Булатов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих гастролях его команды читайте только на НСН.

«У нас отличный настрой, мы очень много готовимся. Но это наша обычная практика: мы сначала очень много репетируем, а в тур едем отдыхать!», - отметил артист.  

В Москве концерт по случаю 20-летия группы Люмен состоится 30 марта в клубе Stadium, а в Санкт - Петербурге коллектив выступит 8 апреля в с\к «Юбилейный».

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