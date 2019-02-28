LUMEN рассказали, «как дошли до жизни такой»

Команда готовит к публикации автобиографию, которую пишет друг музыкантов Илья Зинин.

Группа LUMEN решила выпустить свою биографию. Прямо сейчас автор будущей книги собирает материал, а готовую версию будут редактировать сами музыканты. Тэм Булатов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о литературном проекте его команды – только на НСН.

«Мы прямо сейчас очень много рассказываем нашему другу, журналисту и писателю Илье Зинину (это человек, который очень много лет находится рядом с нами) о том, как мы дошли до жизни такой. И он по мотивам всех этих рассказов и интервью, наконец-то, напишет некую биографию, которую мы сами как-то отредактируем. И это, видимо, будет самая правдоподобная история нашего коллектива. Дело в том, что отдельные какие-то фрагменты и подробности как-то гуляют по сети. Сейчас мы решили объединить и в связную историю с самого начала до наших дней», - пояснил артист.

Помимо книги, группа LUMEN сейчас активно занята студийной работы и готовится представить на суд поклонников новый релиз. Ориентировочно новую работу коллектива можно будет услышать в День Космонавтики, то есть - 12 апреля.