Лоза: Агутину не дали Народного, а мне - даже ЗАСРАКа

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Музыкант Юрий Лоза заявил НСН, что любые госнаграды сейчас обесценились, но чтобы и их получить нужен свой человек в министерских кругах.

Известный певиц, композитор, аранжировщик Леонид Агутин, который в июле 2018 года отметил 50-летний юбилей, посетовал, что вместо желаемого им звания «Народного артиста» получил Орден Дружбы.

Свое недоумение Агутин озвучил в кулуарах вручения премии газеты «Московский комсомолец» ZD Awards в Москве.

При этом исполнитель уточнил, что Орден, безусловно, вещь приятная, он им гордится, но эта награда явно не предел его мечтаний.

заявил в эфире, что сочувствовать Агутину точно не будет, потому что он сам находится в еще более неприятном положении.

«Честно говоря, некорректно спрашивать о 50-летнем артисте у музыканта, которому уже 65, а ему ничего не дали. Мне даже ЗАСРАКа (Заслуженного работника культуры -) не дали, а Агутин уже Заслуженный артист. Я точно переживать не буду по поводу Агутина. Его смутило то, что в списке народных артистов 90% никому неизвестных ребят. И почему они народные – сам народ не знает», - пояснил Юрий Лоза.

По мнению музыканта, нужен покровитель, «толкач», который поможет получить это звание. Это может быть высокопоставленный чиновник или министр, и при условии его вмешательства, дело движется быстро, почти как по маслу.

«Звания в последнее время приравняли к наградам, а значит, человеку нужно самому собирать все документы для награждения. Звания давно превратились в большой фарс. И в правилах прописывается, что звание присваивается через 20 лет стажа, у нас Басков получил «Народного артиста» в 25 лет, то получается, что его рабочий стаж начался за 15 лет до его рождения. Вас это не веселит?», - озвучил свое мнение музыкант.Юрий Лоза привел в пример певицу Алсу, которая получила звание Народного артиста, «живя в Лондоне, с трудом говоря по-русски, дав всего-ничего концертов».

Другим персонажем, попавшим под критику музыканта, стала Инна Маликова, «поющая вчетвером в составе Самоцветов». При этом отметили только Маликову, а на сцену выходят все вместе.

Напомним, Леонид Агутин получил широкую известность среди российских слушателей благодаря альбому «Босоногий мальчик», вышедшему в 1994 году. В мае 2018 года Агутин объявил, что возглавит эстрадно-джазовое отделение при Детской музыкальной школе имени Анатолия Лядова в Москве.